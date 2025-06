L’azzurro giura amore a sorpresa: “Napoli è speciale”

Sebbene non tutti gli elementi della rosa del Napoli abbiano trovato tanta continuità in stagione, lo Scudetto ottenuto e il calore dimostrato dal tifo partenopeo hanno lasciato un segno impresso nella memoria di tutti.

Il clima vissuto in questa stagione a Napoli è stato unico, con altalene di emozioni costanti e tantissima gioia nell’impresa stagionale dei ragazzi di Antonio Conte. Seppur il tecnico non abbia concesso tantissimo spazio a ogni membro della rosa, tutti si sono sentiti parte di un gruppo eccezionale, immerso in un’atmosfera altrettanto eccezionale.

Dichiarazione d’amore di Rafa Marin: “Scudetto sensazione invidiabile”

La forza di questo Napoli è stata sicuramente il gruppo. Mister Antonio Conte ha costruito una famiglia unita e compatta, riuscendo a coinvolgere proprio tutti. Anche Rafa Marin, arrivato in estate dal Real Madrid, ha apprezzato molto l’ambiente azzurro, nonostante lo scarso impiego in termini di minutaggio. Il difensore iberico ha raccontato ai microfoni di Teledeporte le sue sensazioni su quanto vissuto nell’ultimo mese.

Di seguito riportate le sue parole: