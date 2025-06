Dietrofront di Osimhen improvviso: ecco che cosa è successo con l’Al-Hilal di Inzaghi

Victor Osimhen ha improvvisamente rifiutato le offerte provenienti dall’Arabia: ecco che cosa è successo, la rivelazione del giornalista

Spunta un retroscena sulla decisione finale di Victor Osimhen in merito al suo trasferimento in Arabia Saudita. L’attaccante nigeriano sembrava pronto ad indossare la maglia del nuovo club di Simone Inzaghi, che avrebbe voluto averlo a disposizione per il Mondiale per club. Poi il dietrofront improvviso.

Infatti, l’attaccante di proprietà del Napoli avrebbe dapprima accettato una mega offerta da circa 35 milioni di euro a stagione per 4 anni. Nel momento in cui la trattativa stava per volgere al termine, con l’Al Hilal pronto a spingersi alle richieste della società partenopea, Victor Osimhen si è tirato indietro. Secondo il giornalista Sacha Tovalieri, avrebbe chiesto più soldi:

“Al Hilal ora considera chiuse le negoziazioni con Victor Osimhen. Il club non comprende l’atteggiamento dell’attaccante nigeriano, che prima ha accettato le condizioni economiche offerte e poi ha chiesto più soldi. L’Al Hilal ora lavora per obiettivi differenti”

Non è da escludere una permanenza al Galatasaray. Il club turco vorrebbe proseguire la sua avventura con Osimhen e sarebbe intenzionato ad acquistare a titolo definitivo il calciatore. Basterà, si fa per dire, accontentare le richieste di De Laurentiis e del calciatore.