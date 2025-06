Ultim’ora, Osimhen ha rifiutato l’Al Hilal: la volontà del nigeriano

Ultim’ora clamoroso sulla vicenda Osimhen-Al Hilal, il nigeriano ha rifiutato! I dettagli.

Continuano ad arrivare aggiornamenti in merito al caso Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha ricevuto una proposta piuttosto interessante da parte dell’Al Hilal. Il club arabo vorrebbe provare a portarlo alla corte di Simone Inzaghi già per il mondiale per club, ma la situazione è complessa.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal giornalista ed amico nigeriano di Victor Osimhen, Buchi Laba. Come riportato dal giornalista, in grado di conoscere la reale volontà dell’attaccante per via della loro amicizia, ha rivelato che Osimhen ha rifiutato l’offerta dell’Al Hilal.

Osimhen, caso chiuso? Altro rifiuto agli arabi

L’ultima proposta del club arabo superava di gran lunga i 30 milioni a stagione, una cifra enorme che, tuttavia, Osimhen ha rifiutato. È la quinta offerta da parte del club arabo che l’attaccante nigeriano rifiuta. Secondo Buchi Laba il caso è chiuso, poiché Osimhen non vuole giocare in Arabia.

Come riportato dal giornalista, adesso c’è un top-club italiano fortemente interessato ad Osimhen, oltre a varie offerte da tutta Europa. L’attaccante, però, vuole prendersi del tempo per valutare al meglio la situazione.