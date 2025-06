Bomba Osimhen dall’Inghilterra: “Fissate le visite con l’Al-Hilal”. Cosa sta succedendo

L’attaccante nigeriano, secondo una fonte inglese, avrebbe già fissato le visite mediche con il club arabo: le ultimissime con tutti gli aggiornamenti

Arrivano notizie clamorose sul futuro di Victor Osimhen. Sono ore caldissime per il nigeriano, che appare sempre più vicino all’Al-Hilal. Già nella serata di ieri, vi avevamo riportato di un’apertura da parte dell’attaccante nei confronti del club arabo, che aveva presentato un’offerta economica che aveva convinto il giocatore. Restava da trovare un accordo con il Napoli per il costo del cartellino.

L’Al-Hilal aveva prima offerto 65 milioni più 5 di bonus, per poi alzare la proposta a 70 milioni netti. Agli azzurri, però, non aveva ancora convinto il tentativo saudita, dato che per meno di 75 milioni Victor Osimhen non si muoverà. Gli ultimi aggiornamenti, però, sembrerebbero spingere ulteriormente l’attaccante verso la squadra di Simone Inzaghi.

A dare importanti aggiornamenti sulla vicenda, è il giornalista di GiveMeSport e talkSPORTLive, Ben Jacobs. Sul proprio account X, il collega si è soffermato con un focus proprio sul trasferimento di Victor Osimhen, fornendo novità inedite rispetto a quanto trapelate nelle scorse ore.

Secondo quanto scritto, infatti, l’Al-Hilal avrebbe persino già organizzato le visite mediche per Osimhen, con la speranza di chiudere l’accordo con il Napoli entro questo weekend. Rimane cautela dopo quanto avvenuto nelle ultime 24 ore, ma per il club saudita, il nigeriano resta la priorità prima del Mondale per Club e la dirigenza vorrebbe portarlo a Parigi già oggi per firmare.

Una notizia che avrà bisogno di conferme nelle prossime ore. Quel che appare certo, è che sono giornate caldissime per il futuro di Osimhen e che, dopo un anno, la lunga telenovela con il Napoli sembra giunta al termine. Con l’incasso della super cessione, gli azzurri potranno reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Al-Hilal have scheduled a medical for Victor Osimhen and are hoping to finalise a deal with Napoli this weekend.

Caution remains after 24 hours of twists, but Osimhen is Al-Hilal’s top priority before the Club World Cup. They want the Nigerian striker in Paris today to sign. pic.twitter.com/rHDWmW8Ecw

— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 7, 2025