Out per infortunio, comunicato UFFICIALE dalla Nazionale: di chi si tratta

Da questa finestra degli impegni per le Nazionali, arriva la notizia in merito a un calciatore di proprietà del Napoli: l’infortunio è più serio del previsto.

A poco più di due settimane dalla conquista del quarto Scudetto della propria storia, in casa Napoli si inizia a guardare già al futuro. Non a caso, sono già molteplici i nomi accostati al club partenopeo in queste primissime battute del mercato estivo, con due colpi già molto vicini agli azzurri, ossia Kevin De Bruyne e Luca Marianucci (clicca qui per le ultime novità a riguardo).

Occhio, però, anche alla situazione in uscita. Il nome che sta tenendo banco, chiaramente, è Victor Osimhen, con queste ore già decisive nell’ottica di un possibile approdo in Arabia Saudita, precisamente all‘Al Hilal. La Saudi Pro League sembra essere tentazione per altri due azzurri, ossia Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka. Non è escluso che i due possano dire addio in questa estate, anche se gli sviluppi più concreti sono attesi nelle prossime settimane. Intanto, un aggiornamento extra mercato arriva dalla Slovacchia, dove il numero 68 azzurro si è visto costretto ad alzare bandiera bianca, in quanto non ancora al meglio dopo l’infortunio patito a Napoli nel finale di stagione.

News Napoli calcio, Lobotka out in Grecia-Slovacchia: non è nemmeno in panchina

Arrivano cattive notizie per il centrocampista di proprietà della SSC Napoli, Stanislav Lobotka: il giocatore è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio.

L’ex Celta Vigo, infatti, non appare nella distinta per il match tra la Grecia e la sua Slovacchia, sintomo evidentemente di una condizione fisica ancora precaria. Va ricordato, infatti, che Lobotka ha saltato le ultime partite del campionato di Serie A con il Napoli a causa del problema alla caviglia accusato in occasione del match contro il Lecce e della successiva ricaduta contro il Genoa.

Lobotka, enigma futuro: le ultime sul centrocampista della SSC Napoli

Quale sarà il futuro di Stanislav Lobotka? Lo stesso calciatore del Napoli, in una recente conferenza stampa, non si è sbilanciato in merito a quelle che potrebbe essere le sue sorti.

Evidentemente, va atteso che si entri nel vivo del mercato per capire se le voci di questi ultimi mesi possano tramutarsi in uno scenario concreto per il numero 68, che in ogni caso resta una risorsa importante per il tecnico del Napoli, Antonio Conte.