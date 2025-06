De Bruyne, dalla Turchia provano a beffare il Napoli: annuncio dal Belgio

Tutta Napoli attende l’arrivo in azzurro di Kevin De Bruyne: intanto, in queste ore spunta la notizia dell’inserimento di un altro club tra il centrocampista e il club azzurro.

I tifosi del Napoli non attendono altro: l’arrivo in città di un certo Kevin De Bruyne non può che mandare in hype un’intera piazza, che ancora si gode la gioia per uno Scudetto conquistato in maniera eroica dagli uomini di Antonio Conte. Senz’altro, anche il tecnico leccese non vede l’ora di poter allenare il centrocampista belga, in questi giorni impegnato con la sua Nazionale. Ancora pochi giorni e KDB dovrebbe (condizionale d’obbligo fino a quando non c’è nero su bianco, ma sull’affare sembrano esserci ormai pochi dubbi) abbracciare l’azzurro.

Questi giorni sono stati molti intensi dal punto di vista burocratico con l’area legale del club e del giocatore che hanno lavorato per fare in modo che l’accordo sia completo nella sostanza ma anche nella forma, prima di poter procedere alle visite mediche e alla conseguente firma sui contratti. In questi giorni, però, i tifosi azzurri, malgrado le rassicurazioni arrivati da più fronti, sono stati allarmati da alcune voci di mercato. Una di esse riguardava l’inserimento del Fenerbahce, su cui arriva una conferma da parte del giornalista belga Sacha Tavolieri.

Napoli – De Bruyne, niente da fare per il Fenerbahce: la ricostruzione

Il Fenerbahce avrebbe fatto sul serio per Kevin De Bruyne, ma nulla da fare: resiste la parola data dal diretto interessato alla SSC Napoli.

A confermarlo è il giornalista Sacha Tavolieri, che sul suo profilo ufficiale X scrive:

“Il Fenerbahçe era su Kevin De Bruyne già dal 29 maggio, ma il centrocampista è tuttora sul punto di unirsi al Napoli nonostante l’interesse turco”.

Niente da fare dunque per i turchi, con il Napoli che attende gli ultimissimi passaggi prima di poter annunciare un colpo che avrebbe dell’incredibile.

Notizie Napoli calcio: quando le possibili visite di Kevin De Bruyne

Quando ci saranno le tante attese visite mediche di Kevin De Bruyne per conto della SSC Napoli? Non appena il calciatore completerà i suoi impegni con il Belgio, ogni giorno sarà buono per le visite mediche.

Non è escluso che il tutto possa accadere nella giornata di martedì, quando dovrebbero esserci anche le visite dell’altro acquisto, fino a ora, del Napoli, ossia Luca Marianucci.