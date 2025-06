Lookman al Napoli, c’è la benedizione di un ex capitano azzurro: l’annuncio

Il Napoli insegue da molto vicino Ademola Lookman dell’Atalanta, e in giornata è arrivato il benestare di un ex capitano azzurro: le dichiarazioni

Il Napoli non smette di sognare in grande dopo la vittoria del quarto Scudetto. Kevin De Bruyne, dopo gli impegni con la Nazionale belga, sarà ufficializzato come il primo grande colpo di mercato degli azzurri Campioni d’Italia. Mister Antonio Conte, però, avrà bisogno di altri fuoriclasse affinché si possa alzare il livello degli allenamenti.

Per questo motivo, il d.s. Giovanni Manna è al lavoro per far sbarcare all’ombra del Vesuvio altri top player. Il prossimo anno gli azzurri dovranno essere protagonisti in tutte le competizioni, soprattutto in Serie A. Proprio dal campionato italiano, più precisamente dall’Atalanta, potrebbe arrivare Ademola Lookman, da tempo nel taccuino del direttore sportivo partenopeo. Il nigeriano è il preferito di un ex capitano del Napoli.

Calciomercato Napoli, l’ex Marcolin consiglia: “Tra Leao e Lookman ecco chi prenderei”

Il Napoli deve puntare tutto su Ademola Lookman, parola di Dario Marcolin. L’ex capitano azzurro, nel corso della giornata odierna, ha rivelato la propria preferenza per l’ala nigeriana nel confronto diretto con Rafa Leao, altro nome caldo in ottica acquisti per i partenopei.

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante il format Marte Sport Live, Marcolin ha sottolineato tutte le qualità della gemma nerazzurra di Bergamo:

“Leao e Lookman sono entrambe opzioni credibili per il Napoli. Tra i due esterni prenderei Lookman: Leao è forte e con Conte troverebbe una continuità maggiore ma l’atalantino può giocare in più ruoli, determina e serve per il cambio di passo oltre che nell’uno contro uno nello sprint e nella velocità ed ha più gol nei piedi”

La certezza Lookman o la ‘scommessa’ Leao? A breve Manna dovrà prendere una decisione importante.