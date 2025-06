De Bruyne al Napoli, l’annuncio è netto: non si torna più indietro

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un importantissimo annuncio sul possibile ingaggio a parametro zero da parte di Kevin De Bruyne.

Il Napoli, dopo aver vinto il suo quarto scudetto, è ovviamente focalizzato sulla preparazione per la prossima stagione. Anche perché quest’oggi c’è stato il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A.

La squadra di Antonio Conte, dunque, esordirà nella prossima stagione al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle importantissime novità sul possibile approdo nel Napoli di Kevin De Bruyne.

Calciomercato Napoli, via libera degli agenti di Kevin De Bruyne: ecco gli ultimi dettagli sul belga

Come raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, è tutto fatto per l’ingaggio da parte del club azzurro del belga. Quest’ultimo dunque, verrà a parametro zero.

Gli agenti di Kevin De Bruyne, dunque, hanno dato luce verde per i diritti d’immagine. Il centrocampista, dunque, svolgerà le visite mediche di rito una volta terminati gli impegni con la Nazionale del Belgio. Il Napoli, quindi, ha chiuso il suo primo grandissimo colpo di questa sessione di calciomercato così importante.