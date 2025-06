De Bruyne al Napoli, cosa manca per la chiusura: sta per arrivare una novità importante

Kevin De Bruyne è ormai ad un passo dal Napoli, ma tale passo non è stato ancora fatto. Di seguito le ultimissime sul calciatore.

Il Napoli segue da tempo Kevin De Bruyne, ormai promesso sposo al club azzurro. Dopo l’addio al Manchester City, il belga si è preso del tempo per pensare al proprio futuro. Infatti, in questo senso, non è ancora arrivare la firma sul contratto che lo legherà agli azzurri per i prossimi anni. Al momento, dovrebbe trattarsi solo di una questione di tempo, ma nei prossimi giorni potrebbe esserci una novità importante.

De Bruyne in, De Bruyne out: cosa succede con il Napoli?

Partendo da un presupposto importante: l’affare tra Kevin De Bruyne e il Napoli si farà. I contatti tra il club e il giocatore sono ormai perenni, con il belga che avrebbe scelto di proseguire la propria carriera in Italia. A convincere l’ex Manchester City e la sua famiglia sarebbe stato il progetto “allettante” ideato da Aurelio De Laurentiis e non solo.

Tutto sommato, però, la firma del calciatore sul nuovo contratto non è ancora arrivata. I problemi sarebbero principalmente due: uno legato alla questione sui diritti d’immagine e l’altro invece causato dagli impegni per le Nazionali. Infatti, in questi giorni, il belga sarà impegnato con Lukaku e compagni nei rispettivi appuntamenti.

In realtà, però, a chiarire la situazione potrebbe essere lo stesso calciatore. Quest’ultimo, come riportato da “TuttoSport” potrebbe rilasciare alcune dichiarazioni importanti sul proprio futuro. La data da cerchiare in rosso è il 9 giugno, quando il Belgio sfiderà il Galles. Dopo il triplice fischio, non è da escludere che il calciatore rompi una volta per tutte il silenzio.