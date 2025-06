Crisi Italia, Spalletti ai titoli di coda: ecco chi può sostituirlo

Dopo il ko netto di ieri contro la Norvegia, di fatto, l’Italia può salutare Luciano Spalletti.

L’Italia di Luciano Spalletti ha iniziato come peggio non poteva il proprio percorso verso il Mondiale dell’anno prossimo. La Nazionale italiana, infatti, è stata travolta ieri sera della Norvegia con un nettissimo 3-0.

Gli azzurri, di fatto, non sono mai scesi in campo, visto che a fine tempo già erano sotto di ben tre gol. Basta pensare che il primo tiro è arrivato all’80’ con il colpo di testa del subentrato Lorenzo Lucca. Proprio a seguito di questo tremendo ko con la Norvegia, di fatto, sono iniziate delle profonde riflessioni sul futuro dello stesso Luciano Spalletti.

Italia, ecco i possibili sostituti di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, l’ex allenatore del Napoli sarà alla guida dell’Italia almeno fino alla gara di lunedì prossimo contro la Moldavia. Dopo questa gara, però, si possono aprire tantissimi colpi di scena.

La sensazione è quella che Luciano Spalletti stia per salutare tutti. In queste ultime ore, infatti, stanno circolando anche i nomi di chi potrebbe sostituirlo: da Stefano Pioli a Claudio Ranieri. Quello che è certo che l’Italia non può assolutamente permettersi di steccare la qualificazione al terzo Mondiale consecutivo.