Italia travolta dalla Norvegia, Spalletti attaccato: si chiedono le sue dimissioni

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Norvegia e l’Italia terminata con il risultato finale di 3-0 per i padroni di casa.

Archiviata la stagione dei club, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata verso le Nazionali. Tuttavia, come accade ormai da troppo tempo, per l’Italia il percorso verso il Mondiale 2026 è già fortemente in salita.

Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, sono stati travolti questa sera dalla Norvegia. Basta pensare che l’Italia era sotto 3-0 già alla conclusione della prima frazione di gara.

L’Italia crolla contro la Norvegia: in molti chiedono le dimissioni di Spalletti

Sin dai primi minuti della gara, di fatto, l’Italia è sembrata svogliata, senza ritmo e senza motivazione. La Norvegia ha sbloccato il match al 14′ con Sorloth. Poi Nusa ed Haaland hanno portato il risultato sul 3-0 finale.