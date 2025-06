Calciomercato Napoli, colpo bianconero: il forcing di Manna

Manna continua a spingere per regalare al Napoli un calciatore su cui punta tanto.

Il Napoli campione d’Italia in carica, di fatto, si sta preparando per affrontare una stagione ricca di partite. Basta pensare che la squadra di Antonio Conte dovrà affrontare ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per tutti questi motivi, ovviamente, in casa Napoli ci saranno tantissimi cambiamenti in questa sessione estiva di calciomercato. Nel frattempo, infatti, Giovanni Manna sta continuando ad insistere per un ‘colpo bianconero’.

Napoli, Manna insiste per un giocatore che conosce molto bene: ecco tutti gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il direttore sportivo del Napoli vorrebbe portare in azzurro un prodotto della Next Gen della Juventus, ovvero la squadra giovanile della ‘Vecchia Signora’ che ha gestito per qualche anno. Il giocatore in questione è Fabio Miretti.

Il centrocampista, classe 2003, ha giocato in prestito al Genoa, dove ha collezionato 26 presenze e 3 gol. Giovanni Manna, dunque, avrebbe individuato in Fabio Miretti il profilo perfetto per rinforzare il centrocampo del Napoli, il quale potrebbe perdere dei big come Frank Anguissa e Stanislav Lobotka.