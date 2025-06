Beukema apre al Napoli? L’annuncio del difensore fa sognare i tifosi

Il difensore del Bologna ha rilasciato delle dichiarazioni che potrebbero aprire nuovi scenari: i tifosi partenopei sognano

Sam Beukema è in cima alle richieste di Antonio Conte per la difesa. Il centrale del Bologna è reduce da una stagione importantissima in rossoblù, dove ha conquistato anche la Coppa Italia. Un rendimento importante il suo, che ha attirato l’attenzione di diversi top club, tra cui appunto quello del patron De Laurentiis.

Per rinforzare il reparto arretrato, l’olandese corrisponde all’identikit perfetto di quello che cerca il mister salentino. A 26 anni ha la maturità giusta per un salto di qualità così importante. Insieme a Buongiorno e Rrahmani, formerebbe un reparto completo e di primo livello, al quale si aggiungerà già sicuramente Marianucci come prospettiva futura. Sullo sfondo anche l’esperto Juan Jesus a fare da uomo spogliatoio.

Beukema apre a un trasferimento: le parole che scaldano i tifosi del Napoli

A venire incontro proprio alla volontà del Napoli, ci avrebbe pensato Beukema in prima persona. Intervistato da ESPN, il difensore olandese ha parlato del suo futuro. Le parole rilasciate alla nota emittente, aumentano le chance di poterlo vedere in maglia azzurra il prossimo anno.

In merito a dove si vede in futuro, il calciatore ha così risposto:

“Vedremo se arriverà qualcosa di veramente buono, perché ho le mie ambizioni personali. Voglio il massimo e se quel treno dovesse passare davvero potrei saltarci sopra. Che sia quest’estate o l’anno prossimo”.

Parole chiarissime quelle di Beukema, che ha ampiamente aperto a un suo trasferimento già quest’estate. Se il corteggiamento del Napoli dovesse convincerlo, anche per via dell’offerta economica, il classe ’98 potrebbe davvero vestire la maglia azzurra.

Ci sarà poi da trovare un accordo anche con il Bologna, che chiede non meno di 25 milioni, ma il ds Manna è già al lavoro. I contatti con i rossoblù sono serrati anche per il profilo di Ndoye, che piace moltissimo a Conte. L’asse Campania-Emilia è caldissimo e con un’apertura così netta da parte del difensore, la trattativa potrà realmente entrare nel vivo nelle prossime settimane.