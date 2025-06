Calciomercato Napoli, proposto un big: attenzione anche alla Bundesliga

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un doppio aggiornamento di calciomercato.

Il Napoli, di fatto, è sicuramente una delle squadre più impegnate in sede di calciomercato Il club partenopeo, infatti, ha tutta la voglia di allestire una squadra forte per affrontare ben quattro competizioni: Serie A , Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, di fatto, vogliono mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte, ovvero quella di prendere giocatori davvero forti. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna segnalare due notizie molto importanti.

Napoli, offerto Tomori: attenzione ad un giocatore della Norvegia

La prima è stata raccolta da Matteo Moretto. Secondo quest’ultimo, giornalista e tra i massimi esperti del calciomercato europeo, alcuni intermediari avrebbero proposto un giocatore del Milan, ovvero Fikayo Tomori. Il centrale inglese, dopo essere stato uno dei big dello scudetto vinto con Pioli, cerca nuove possibilità.

Mentre la seconda notizia riguarda uno dei giocatori che ha segnato questa sera nel match tra la Norvegia e l’Italia. Il calciatore in questione è Nusa. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il giocatore norvegese del Lipsia è stato seguito l’anno scorso da Giovanni Manna che, visto non l’ha mai perso di vista, potrebbe riprovarci in questa sessione di calciomercato.