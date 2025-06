Serie A 2025/26, il girone d’andata del Napoli: ciclo di fuoco tra novembre e dicembre

Da pochissimi minuti è terminato il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26

Sono trascorse solo due settimane dalla vittoria dello scudetto del Napoli di Antonio Conte, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il club partenopeo, dover aver incassato il sì del tecnico salentino per la sua permanenza, si è infatti fiondato in sede di calciomercato.

Basta pensare al probabilissimo arrivo di Kevin De Bruyne. Ma, oltre al mercato, per il Napoli è arrivato anche il calendario del prossimo campionato di Serie A. Ecco il girone di andata della squadra di Conte della stagione 2025/26.

Serie A 2025/26, il Napoli inizierà in trasferta col Sassuolo

Il Napoli di Antonio Conte, dunque, esordirà al Mapei Stadium contro il neopromosso Sassuolo. La prima in casa, invece, sarà proprio contro la squadra con cui gli azzurri hanno vinto il quarto scudetto: il Cagliari.

Da segnalare per i partenopeo un incredibile ciclo di fuoco tra novembre e dicembre. Il Napoli, infatti, sfiderà in serie squadre come Bologna (T), Atalanta, Roma (T) e Juventus. Da sottolineare che questo sarà anche il periodo decisivo della prima fase a campionato del nuovo format della Champions League.