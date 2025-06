Norvegia-Italia, Spalletti sorprende: un giocatore del Napoli escluso dai titolari

Le scelte di Spalletti a poche ore dal match dell’Italia contro la Norvegia.

La Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti affronterà la Norvegia e poi la Moldavia in due match di qualificazione ai prossimi Mondiali. Due sfide importanti per gli azzurri, che dovranno a tutti i costi centrare la una qualificazione che manca da due edizioni, troppe.

Ma a chi si affiderà Luciano Spalletti dopo i numerosi forfait ricevuti nel corso degli ultimi giorni? Molti i dubbi tra le fila dell’Italia, anche se alcuni hanno già dato per certa una probabile formazione.

Ne ha parlato anche la Gazzetta dello Sport, che nell’ipotizzare la formazione che scenderà in campo stasera contro la Norvegia, ha escluso proprio l’attaccate del Napoli Giacomo Raspadori.

“Non è la stessa cosa senza Calafiori, Buongiorno e Kean, senza Cambiaso e Dimarco in panchina per i finali sempre più decisivi, e soprattutto perché le energie sono in rosso. Spalletti ricorrerà al ritornante Zappacosta e a Udogie. In mezzo Barella-Rovella più arretrati, Frattesi-Tonali vicini a Retegui. Ci stava bene Raspadori in questo 3-4-2-1, ma Spalletti sembra preferire Frattesi perché qualche precauzione Odegaard, Sorloth e Musa la suggeriscono”, scrive la Gazzetta