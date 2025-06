Nazionali, nove azzurri impegnati: il programma dei giocatori del Napoli

Il Napoli ha salutato nove calciatori che saranno impegnato con le rispettive Nazionali: ecco il programma di tutti gli azzurri convocati

Il Napoli è stato il club protagonista assoluto in Italia. L’annata 24/25 si è chiusa con la grande gioia per la vittoria del quarto Scudetto della storia. Mister Antonio Conte è stato l’artefice della grande bellezza azzurra, ma anche i calciatori ci hanno messo del loro per riscattare il decimo posto della stagione precedente.

Ora che il campionato è finito, è tempo di calciomercato… ma anche di Nazionali. Tra Nations League, qualificazioni ai prossimi Mondiali ed amichevoli internazionali, diversi calciatori del Napoli, per l’esattezza nove, saranno impegnati in giro per il mondo a rappresentare il proprio paese. Ecco la lista ufficiale degli azzurri che saranno in azione nei prossimi giorni.

Ufficiale – Nove calciatori del Napoli impegnati con le Nazionali: il programma completo

Il Napoli vedrà impegnati con le Nazionali nei prossimi giorni ben nove calciatori della propria rosa. Una notizia che renderà sicuramente orgogliosi il presidente Aurelio De Laurentiis ed il proprio staff.

Di seguito, ecco il programma completo e la lista dei calciatori neo campioni d’Italia convocati nelle rispettive Nazionali: