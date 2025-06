Napoli, dalla Serie A può arrivare un top della fascia: gli aggiornamenti

Il Napoli continua a sondare diversi profili per rinforzare la rosa: in giornata è spuntato il nome di un esterno top che milita in Serie A

Il Napoli continua a sognare in grande, dopo la conquista del quarto Scudetto. Il primo grande colpo di mercato sarà quello di Kevin De Bruyne, che dopo gli impegni con la nazionale belga diventerà un nuovo calciatore azzurro. Mister Antonio Conte, però, avrà bisogno di altre pedine importanti per potersi riconfermare in Italia e far bene in Europa.

Il d.s. Giovanni Manna, per questo motivo, sta tenendo calde diverse piste che portano a nomi importanti. L’ultimo, in ordine cronologico, gioca in Serie A ed è uno dei profili più interessanti nel ruolo del terzino destro: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, Bellanova obiettivo per la fascia: Conte vuole almeno 7 rinforzi

Il Napoli ha incominciato a delineare quelli che saranno i colpi da mettere a segno nella prossima sessione di calciomercato, ed uno dei prossimi potrebbe essere Raoul Bellanova. Dopo aver chiuso per De Bruyne, il d.s. Manna è pronto a proseguire il proprio lavoro con almeno altri sette innesti, per completare una rosa all’altezza delle quattro competizioni.

A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea le volontà chiare di Antonio Conte. Tra le priorità messe sul tavolo dal tecnico leccese c’è l’ingaggio di un esterno destro basso capace di svolgere un lavoro a tutta fascia, da alternare a capitan Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli, sia in caso di 4-3-3 che di 3-5-2, dovrà poter contare su due coppie di terzini valide. In quest’ottica, il nome caldo è quello di Bellanova, che potrebbe salutare l’Atalanta per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, la stessa che i bergamaschi hanno versato un anno fa nelle casse del Torino per acquistarlo.