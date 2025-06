Mercato Napoli, nuovo obiettivo per la difesa: dall’Inghilterra sono sicuri

Il Napoli insegue un nuovo obiettivo per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di mister Antonio Conte: la notizia arriva dall’Inghilterra

Il Napoli Campione d’Italia sta animando questa prima fase di calciomercato estivo. Dopo la notizia della permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra, il club di Aurelio De Laurentiis ha iniziato ad approcciare diversi calciatori per sondare le possibilità di trasferimento all’ombra del Vesuvio. Il patron partenopeo ha intenzione di costruire una squadra molto forte.

Il primo nome sulla lista del d.s. Giovanni Manna è Kevin De Bruyne, che a breve sosterrà le visite mediche e diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Ma gli azzurri puntano forte su tanti altri profili: da Scalvini a Bonny, passando per Lookman e Chiesa, finendo a Lang, ma la lista è ancora lunghissima. Dall’Inghilterra, nelle ultime ore, è arrivata un’indiscrezione che vedrebbe un calciatore del Chelsea in orbita Napoli.

Napoli su Trevoh Chalobah del Chelsea: il calciatore medita sull’addio ai Blues

Notizia di calciomercato bomba dall’Inghilterra: il Napoli è interessato a Trevoh Chalobah del Chelsea. L’inglese sarebbe solo l’ultimo dei tanti nomi accostati agli azzurri, che mirano a rafforzare il pacchetto difensivo a disposizione di mister Antonio Conte.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matt Law sul The Telegraph, infatti, il difensore classe ’99 starebbe meditando sul proprio futuro, e non sarebbe da escludere un addio ai Blues nella prossima sessione estiva di calciomercato. Chalobah avrebbe attirato l’attenzione dei Campioni d’Italia, che potrebbero decidere di puntare su di lui per rinforzare la difesa.

Napoli, Chalobah obiettivo concreto? Conte e de Laurentiis amano gli acquisti dalla Premier League

Il Napoli vuole continuare la tradizione degli acquisti provenienti dalla Premier League. Antonio Conte si sa, ama affidarsi ai calciatori provenienti dal massimo campionato inglese, dove per altro ha già allenato e vinto. Basti pensare a Scott McTominay, che nel giro di un anno è passato dall’essere una pedina qualunque del Manchester United all’MVP della Serie A.

Oltre lo scozzese, sono tanti i calciatori che provengono dalla Premier che hanno fatto e continuano a fare le fortune del Napoli. Frank Anguissa è sbarcato nel capoluogo campano nel 2021 dal Fulham come un perfetto sconosciuto. In poco tempo il camerunense ha saputo ritagliarsi un ruolo chiave nel centrocampo azzurro, contribuendo alla vittoria degli ultimi due Scudetti.

C’è anche Billy Gilmour, acquistato dal Brighton la scorsa estate per 13 milioni di euro. Lo scozzese, assieme a McTominay, ha saputo aggiungere tanta qualità al centrocampo partenopeo, ed ogni volta che è stato chiamato in causa per ovviare ad assenze importanti si è fatto trovare pronto. Chalobah, dunque, potrebbe essere un altro profilo in grado di far perdurare la tradizione (si spera vincente) degli acquisti del Napoli dalla Premier League.