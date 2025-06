Duello di mercato Napoli-Juve, l’obiettivo è olandese: piace anche al Milan

Il Napoli rischia di dover affrontare Juventus e Milan sul mercato: il calciatore in questione piace tanto in Serie A

Il Napoli è il club protagonista in assoluto di questo primo assaggio di calciomercato. Mister Antonio Conte è rimasto alla guida degli azzurri rassicurato da garanzie ben precise. Una di queste, è che il patron Aurelio De Laurentiis costruirà una squadra molto più forte di quella ammirata lo scorso anno.

Per questo motivo, il d.s. Giovanni Manna ha quasi chiuso per Kevin De Bruyne, che a breve sosterrà le visite mediche con il Napoli, e nel frattempo lavora ad altri colpi importanti. Uno degli obiettivi azzurri, nelle ultime ore, è stato proposto anche alla Juventus. Si prospetta un duello di mercato molto interessante tra i Campioni d’Italia ed i bianconeri: occhio perché sul calciatore c’è anche al Milan.

Napoli, per Kenneth Taylor dell’Ajax possibile duello di mercato con Juventus e Milan

Meno di una settimana fa, al Napoli è stato proposto Kenneth Taylor, centrocampista olandese in forza all’Ajax. Il calciatore sembra in procinto di lasciare i lancieri nella prossima sessione di calciomercato, e sembrerebbe gradire un approdo in Serie A.

Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale sui propri canali social, però, l’entourage di Taylor avrebbe proposto il classe 2002 anche al Milan, e nelle ultime ore alla Juventus, che attualmente è senza direttore sportivo, visto l’addio di Cristiano Giuntoli. I bianconeri potrebbero pensare di affondare il colpo vista la volontà di voler ringiovanire e rinvigorire la mediana.