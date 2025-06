Lukaku, possibile addio al Napoli? Intanto arriva un segnale dal Belgio

La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli potrebbe terminare? Di seguito le ultimissime sull’attaccante azzurro.

La situazione in casa Napoli si fa sempre più rovente. Gli azzurri hanno vinto l’ultimo campionato e l’obiettivo è sicuramente provare a ripetersi durante la nuova stagione. Per fare ciò, però, servirà un mercato all’altezza come già sottolineato dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Prima di parlare delle entrate, però, è opportuno fare una panoramica anche sulle possibili cessioni. A tal proposito, potrebbe essere in bilico il futuro di Romelu Lukaku.

Futuro in bilico per Lukaku? La mossa dell’attaccante

Romelu Lukaku è un pilastro del Napoli di Conte. Voluto fortemente nell’estate scorsa, il belga difficilmente lascerà la Campania nei prossimi mesi. Infatti, l’attaccante oltre a vantare un rapporto eccellente con il proprio tecnico, è stato spesso l’uomo in più in chiave offensiva.

Ad essere in bilico, però, non sarebbe il futuro del prossimo del calciatore ma il suo finale di carriera. Come riportato da “TuttoSport” il belga avrebbe deciso di costruire una nuova abitazione nei pressi di Anderlecht, zona in cui è cresciuto calcisticamente. Tutto ciò, quindi, lascia presagire ad un possibile ritorno in Belgio che molto probabilmente ci sarà nei prossimi anni.

Al momento, Lukaku è e sarà l’uomo in più di questo Napoli. Il belga, assieme ai suoi compagni, è chiamato a difendere il tricolore conquistato dopo una stagione durissima e ricca di impegni.

Oltre a quanto appena descritto, l’ennesimo indizio è arrivato nei giorni scorsi da parte del presidente dell’Anderlecht Marc Coucke, il quale ha proprio parlato del possibile ritorno in Belgio di Lukaku. Di seguito l’annuncio: “Tornerà, ma non so dire se tra uno, due o tre anni. Di certo non accadrà in questa estate. Ha appena vinto il titolo con il Napoli e deve assaporarlo la prossima stagione in Champions League. Però sogna l’Anderlecht”.