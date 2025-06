Chiesa e la svolta sul futuro: il commento sul Napoli non lascia più alcun dubbio!

Federico Chiesa, calciatore del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al proprio futuro (ormai sempre più in bilico).

La stagione si è ormai conclusa, con diversi calciatori che potrebbero cambiare la propria maglia. Tra quelli più in bilico, c’è ormai Federico Chiesa (da troppo tempo lontano dai riflettori). Il giocatore, dopo l’approdo al Liverpool, non è mai riuscito a rubare la scena motivo per il quale i Reds starebbero valutando l’addio. A fare chiarezza sul proprio futuro ci ha pensato direttamente l’ex Juventus.

Chiesa attacca: “Mi hanno piazzato ovunque”, poi l’annuncio sul futuro

Federico Chiesa è ormai molto lontano dai suoi tempi d’oro. L’infortunio al ginocchio rimediato all’Olimpico contro la Roma pare aver cambiato per sempre la sua carriera. Il rientro, poi l’addio e infine il passaggio al Liverpool, ma nessuna di queste tappe ha permesso all’ex Juventus di tornare ai suoi livelli.

A causa di tale motivo, dopo una sola stagione, il club inglese starebbe pensando ad una possibile cessione. Il minutaggio del calciatore è stato bassissimo, con sole cinque presenze collezionate in Premier League. Problemi fisici, d’ambientamento e forse anche un rapporto mai decollato con Arne Slot.