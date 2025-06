Calciomercato Napoli, sfuma Frattesi: colpa di Inzaghi

La trattativa per Frattesi, uno degli obiettivi di mercato del Napoli, potrebbe essere definitivamente tramontata per colpa di mister Simone Inzaghi

Il Napoli vuole far sognare in grande i propri tifosi nel prossimo mercato estivo, dopo la grande gioia per la vittoria del quarto Scudetto. Kevin De Bruyne sarà il primo grande colpo di mercato degli azzurri Campioni d’Italia. Antonio Conte potrà allenare un vero fuoriclasse del centrocampo, che andrà a rinforzare un reparto già molto importante. In quella zona di campo, però, sembrano essere previsti ulteriori innesti.

Il d.s. Giovanni Manna è al lavoro per farsi trovare pronto qualora si presentassero opportunità di mercato favorevoli. Il prossimo anno il Napoli dovrà essere protagonista in Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana, come ricordato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Nel taccuino del direttore, dunque, sono presenti nomi di diversi top player. Uno di questi è Davide Frattesi, promesso esplicitamente a mister Conte. La trattativa per il nerazzurro, però, sembrerebbe essere improvvisamente tramontata per colpa di Simone Inzaghi.

Napoli – Frattesi, affare in stand-by: l’addio di Inzaghi cambia gli scenari

Il Napoli aveva in pugno Davide Frattesi, ma l’operazione imbastita con l’Inter rischia di saltare causa addio improvviso dell’ormai ex mister nerazzurro Simone Inzaghi. Il retroscena relativo al centrocampista dell’Inter coinvolge anche Giacomo Raspadori, ora impegnato in Nazionale con Luciano Spalletti per preparare le gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, Napoli ed Inter avevano imbastito uno scambio tra i due calciatori italiani, messo in stand-by per via dell’addio improvviso di Inzaghi, volato via in Arabia:

“Se Inzaghi fosse rimasto all’Inter, l’idea era di prendere Raspadori in un’operazione riguardante anche Frattesi, obiettivo numero uno del Napoli al di là di De Bruyne. Con Chivu cambiano i discorsi”

Con ogni probabilità, il prossimo allenatore dell’Inter sarà Christian Chivu. Con il rumeno alla guida dei nerazzurri, il futuro già scritto di Frattesi potrebbe cambiare. Bisognerà capire quali saranno le idee del nuovo tecnico interista.

Napoli, nuovo assalto a Frattesi nonostante tutto? Manna lo voleva già lo scorso gennaio

Davide Frattesi sembrava essere in procinto di lasciare l’Inter dopo la finale di Champions League, ma ora le cose potrebbero cambiare. Il calciatore già lo scorso gennaio è stato accostato al Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha poi acquistato Philip Billing, per una cifra meno importante.

A luglio, però, gli azzurri potrebbero bussare con molta più decisione alla porta dell’Inter di Beppe Marotta, nonostante il cambio di allenatore che ha rimescolato le carte in gioco. Frattesi è stato promesso a Conte dal patron azzurro per invogliarlo a restare, e quest’ultimo farà di tutto per tenere fede alla parola data.