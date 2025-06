Ultim’ora De Bruyne al Napoli, c’è l’annuncio: è successo in diretta

Sull’arrivo di De Bruyne al Napoli bisogna registrare un importante aggiornamento.

Aurelio De Laurentiis, esattamente nella conferenza stampa di ieri per presentare i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, ha ribadito che in questa sessione di calciomercato estiva saranno investiti la bellezza di 300 milioni. Il motivo di questi investimenti, ovviamente, è quello che il Napoli l’anno prossimo dovrà affrontare la bellezza di quattro stagioni.

Il patron partenopeo, di fatto, vuole regalare ad Antonio Conte una squadra ricca di giocatori forti. Il primo sulla lista, ormai da tempo, è sicuramente Kevin De Bruyne, il quale dal primo luglio sarà un giocatore svincolato. Proprio sul calciatore belga, di fatto, bisogna registrare delle importantissime novità.

Luca Marchetti ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’:

“Napoli non è per nulla preoccupato dai rallentamenti di questi ultimi giorni sulla trattativa che porterà Kevin De Bruyne in azzurro. Il calciatore belga, di fatto, effettuerà le visite mediche di rito quando terminerà i suoi impegni con le nazionali”.