Raspadori ancora in bilico: un club può tornare in pole dopo il cambio allenatore

Il futuro dell’attaccante è in forte dubbio: l’ex Sassuolo è l’obiettivo principale di un allenatore di un club in Serie A.

La dirigenza del Napoli è sempre attiva per monitorare dei profili giovani ed interessanti che possano fare al caso di Antonio Conte. Manca ormai poco all’ufficialità di Kevin De Bruyne, mentre restano ancora alcuni dubbi sul nuovo attaccante azzurro: la pista David sembra essere ormai in secondo piano per una punta più congeniale allo stile del tecnico salentino.

In attesa di novità in entrata, il ds del Napoli è al lavoro anche per quanto riguarda le cessioni. Il futuro di alcuni giocatori non è ancora certo: tra questi c’è Giacomo Raspadori. Nonostante in stagione abbia segnato gol pesanti e decisivi, l’attaccante potrebbe salutare Napoli per cercare maggior tempo di gioco. Il campione d’Italia è da tempo nel mirino di un allenatore di una squadra italiana.

Pedullà: “Gasperini aveva chiesto Raspadori all’Atalanta”

L’insider di mercato Alfredo Pedullà svela il grande interesse di Gasperini per Raspadori: questa volta il nuovo allenatore dei giallorossi potrebbe riuscire finalmente ad ingaggiare l’ex Sassuolo.

Sul proprio sito web, il giornalista Alfredo Pedullà ha rivelato un retroscena decisamente interessante sul futuro di Giacomo Raspadori. Secondo l’esperto di mercato l’attaccante è da tempo nel mirino di Gian Piero Gasperini, che più volte ha tentato di portarlo a Bergamo:

“Il futuro di Raspadori è da capire. Se deciderà di andare a giocare, per non essere la seconda scelta, gli estimatori non mancheranno. In primis Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, che nelle ultime sessioni di calciomercato aveva forzato per avere Raspadori all’Atalanta”

È molto probabile, dunque, che il nuovo tecnico della Roma torni all’attacco cercando di strappare al Napoli l’attaccante. Già durante la scorsa sessione di calciomercato Raspadori aveva chiesto la cessione al club partenopeo per ottenere maggior minutaggio. Alla fine Conte riuscì a convincerlo e a stimolarlo, facendolo diventare un jolly da schierare nei momenti più complicati della stagione.