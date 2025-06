Osimhen, l’amico-giornalista lancia la bomba sul futuro: riguarda la Serie A

Novità sul futuro di Victor Osimhen: la notizia improvvisa ha a che fare anche con il campionato italiano.

Ancora molto dubbio il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, vero trascinatore dello storico terzo scudetto azzurro, ha disputato la stagione ormai trascorsa in prestito al Galatasaray, ma sembra essere pronto ad un trasferimento. Forte l’interesse da parte del club saudita Al Hilal, con Simone Inzaghi che spinge sempre di più per avere una punta come Osimhen (clicca qui per le ultime novità sull’affare).

Nelle ultime ore, però, è stato rivelato un particolare decisamente importante su quelli che sono gli sviluppi ultimi. La novità svelata dal giornalista – amico del nigeriano riguarda anche la Serie A.

L’amico di Osimhen: “Ha rifiutato l’Al-Hilal, un club in Italia è pronto ad acquistarlo”

Arrivano novità sul futuro incerto dell’attaccante Victor Osimhen: un suo amico giornalista ha svelato che tra le tante squadre interessate al nigeriano c’è anche un club della Serie A.

Buchi Laba, amico giornalista di Victor Osimhen, è entrato nel dettaglio sul suo profilo X, spiegato quello che è un retroscena decisamente interessante sul futuro dell’attaccante nigeriano. L’ex Napoli non apprezza l’offerta iniziale dall’Arabia Saudita ma, nel frattempo, c’è un club in Serie A pronto a fare sul serio per lui.

“Osimhen rifiuta ufficialmente la prima offerta dell’Al-Hilal. C’è anche un club in Italia pronto ad offrire a Victor lo stipendio che richiede. Infine anche il Galatasaray sta spingendo molto per acquistarlo. La clausola rescissoria non è un problema”.

Osimhen, si è già nella fase calda: le ultime in casa Napoli

Il Napoli attende novità in merito a Victor Osimhen, per cui si prospetta l’addio a titolo definitivo nel corso di questa sessione di calciomercato.

La rivelazione di Buchi Laba potrebbe aprire nuovi scenari, senza dimenticare che il nigeriano è stato accostato con forza anche alla Juventus. Pista, quest’ultima, che sembra essersi raffreddata dopo l’addio di Cristiano Giuntoli alla Vecchia Signora, ma nel calciomercato mai dire mai. Non è escluso, infatti, che il bomber di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis possa comunque far gola ai bianconeri, a caccia di un colpo di livello per il proprio attacco. La sensazione è che bisogna aspettare ancora un po’, in ogni caso, per avere sviluppi più concreti in merito al possibile addio di Osimhen a titolo definitivo.