Osimhen, novità incredibile da Sky Sport: ecco la risposta del Napoli all’Al Hilal

Arrivano novità in merito a Victor Osimhen, calciatore che con ogni probabilità lascerà il Napoli a titolo definitivo in estate: c’è un’ultim’ora molto importante.

Il calendario segna appena 5 giugno, poco meno di due settimane al finale di stagione che ha sancito il quarto Scudetto della storia della SSC Napoli. Un traguardo davvero eccezionale per una squadra che sembrava partire per altri obiettivi, ma ora gli azzurri hanno la possibilità di arrivare a questo calciomercato con l’appeal di chi ha appena vinto la Serie A, oltre ovviamente a una disponibilità economica che, com’è ormai ben risaputo da tutti, è molto importante.

Ad arricchire il budget a disposizione della società di Aurelio De Laurentiis sarà anche la cessione di Victor Osimhen, per cui il club partenopeo conta di cedere in questa sessione estiva di mercato, incassando una cifra davvero molto alta (la clausola rescissoria, giusto per dare un punto di riferimento, è di 75 milioni di euro, valida solo per l’estero). Un interesse concreto arriva dall’Arabia Saudita, con l’Al Hilal, club che ha nelle scorse ore ufficializzato l’arrivo dell’ormai ex Inter Simone Inzaghi, ma in questi minuti l’aggiornamento di Sky Sport spiazza tutti.

News Napoli calcio, rifiutate la prima offerta dell’Al Hilal per Osimhen

Il primissimo round della trattativa tra il Napoli e l’Al Hilal si sarebbe concluso con un nulla di fatto: secondo quanto si apprende da Gianluca Di Marzio, sarebbe stata respinta la prima offerta del club arabo per Victor Osimhen.

Di seguito, quanto svelato dall’esperto di mercato sul suo sito ufficiale:

“Il Napoli ha detto no alle prime offerte arrivate dall’Al Hilal per Victor Osimhen. Gli azzurri, infatti, continuano a chiedere il valore della clausola di 75 milioni di euro. Il club arabo comunque farà una nuova offerta al Napoli da 70 milioni di euro”.

Osimhen – Al Hilal: manca anche l’accordo con il giocatore

A complicare un affare, quantomeno in tempi brevi, tra il Napoli e l’Al Hilal per Victor Osimhen è anche la mancanza di un accordo tra il club arabo e il giocatore stesso.

Secondo quanto si apprende dalla medesima fonte, infatti, mancherebbe anche l’intesa sull’ingaggio, dopo che il nigeriano avrebbe rifiutato un’offerta pari a 26 milioni di euro annui più bonus. Una situazione che in queste ore va monitorata con forte attenzione, con la speranza da parte del Napoli di porre fino a un tormentone che va avanti praticamente da un anno.