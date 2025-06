Ndoye al Napoli? L’annuncio sul possibile scambio è clamoroso: sta accadendo in queste ore

Il nome punta molto forte su Dan Ndoye. Quest’ultimo, è di proprietà del Bologna ma un possibile scambio potrebbe semplificare tutto.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. La dirigenza azzurra è concentrata sul futuro, in quanto è già il momento di intervenire sul mercato. Al momento, sono tanti i nomi dei calciatori accostati ai partenopei. In realtà, però, starebbero anche aumentando le quotazioni di un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis. Infatti, il patron e i suoi collaboratori potrebbero puntare molto forte su Dan Ndoye in vista delle prossime settimane.

Ndoye per Raspadori: cosa sta succedendo in casa Napoli

La situazione in casa Napoli è più calda che mai. Il club azzurro, ormai da diverse settimane, è concentrato sempre più sul mercato in entrata. La voglia è chiara: mettere a segno diversi colpi affinché la competitività della rosa aumenti.

A tal proposito, come riportato da “Il Mattino” nelle ultime ore sarebbe tornato ad essere molto forte l’interesse nei confronti di Dan Ndoye. Quest’ultimo, è stato assoluto protagonista nell’ultima stagione con il Bologna, motivo per il quale la richiesta degli emiliani è di circa 35 milioni di euro.

In realtà, però, il Napoli potrebbe avere la soluzione in “casa”. Infatti, per arrivare al giocatore svizzero potrebbe essere “usato” Giacomo Raspadori come merce di scambio. Quest’ultimo, ha contribuito alla vittoria dello Scudetto ma potrebbe non rientrare nei piani di Conte. Non a caso, l’italiano reclama più spazio a sua disposizione.