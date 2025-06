Gyokeres-Napoli, l’esperto si sbilancia: svolta nettissima!

Novità importantissima sulla suggestione che porterebbe a Viktor Gyokeres: la svolta sembra decisiva.

Il calciomercato del Napoli è sempre più attivo. Il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna è costantemente al lavoro per cercare di ingaggiare giocatori importanti e soprattutto adatti alle richieste di Antonio Conte. L’affare con Kevin De Bruyne sembra essere ormai ad un passo: si attende solo lo svolgimento delle visite mediche da parte del centrocampista belga.

Ancora molti i dubbi sul futuro acquisto in attacco per gli azzurri. Nelle ultime settimane sono stati fatti tanti nomi, da Bonny a David fino ad arrivare al bomber Gyokeres. Proprio sulla trattativa con l’attaccante svedese arriva una notizia importantissima.

Marchetti: “Trattativa con Gyokeres non sembra poco percorribile, ma credo arrivi uno tra Bonny e Lucca”

L’esperto di mercato Luca Marchetti svela dei retroscena sul valzer degli attaccanti per il Napoli: sebbene la pista Gyokeres non sia del tutto impossibile, l’affondo per uno tra Bonny e Lucca sembra più probabile.

Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha rivelato alcuni dettagli importanti sul calciomercato del Napoli. Tanti i giocatori attualmente sott’osservazione per il ruolo di attaccante. Secondo il giornalista è più probabile che il club azzurro tenti di acquistare Bonny o Lucca, piuttosto che Viktor Gyokeres: