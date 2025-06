De Laurentiis scatenato, scelto l’obiettivo per la difesa: arriva dalla Premier League!

Il Napoli è pronto a mettere a segno un importantissimo colpo di mercato. Il club avrebbe scelto un noto profilo dalla Premier League.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro, fresco vincitore dello Scudetto, è pronto ad essere protagonista ancora una volta. Per qualche mese, però, a farla da padrone non sarà il rettangolo verde ma bensì il calciomercato. Attraverso la campagna acquisti, infatti, la società stilerà gli obiettivi futuri che saranno ovviamente determinanti. Non a caso, il presidente e i suoi collaboratori starebbero guardano anche oltre l’Italia, in modo particolare in Inghilterra dove è presente un profilo molto allettante.

Chalobah per rinforzare la difesa: è lui la scelta del Napoli

Trevoh Chalobah, difensore di proprietà del Chelsea. Questo è l’identikit del nuovo obiettivo del Napoli. Il club azzurro, ormai sempre più alle prese con il calciomercato, starebbe pensando di investire una grossa somma di denaro sui propri obiettivi. Tra questi, ci sarebbe anche il calciatore che milita attualmente in Premier League.

Il nome del giocatore africano è ormai noto, sia in Italia che in Europa dove spesso è riuscito a mettersi in mostra. L’avvento di Enzo Maresca, però, ha contribuito alla crescita del giocatore, il quale è riuscito a dimostrare tutto il potenziale. Chalobah, visto il suo ruolo in campo, è certamente facilitato dal fisico: 192 centimetri di altezza e tanta, tanta forza fisica.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il Napoli sarebbe molto interessato al giocatore, anche se “sopravvivono” anche ulteriori profili, come quelli di Beukema o Gatti. Di seguito la ricostruzione del quotidiano.