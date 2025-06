Raspadori ‘rivendica’ il suo ruolo: Conte e Spalletti avvisati

Vuole giocare ed essere protagonista, anche in Nazionale come a Napoli: Giacomo Raspadori avvisa i suoi due allenatori

Tra i protagonisti dello Scudetto del Napoli, c’è sicuramente Giacomo Raspadori, autore di gol pesantissimi e anche di assist decisivi. L’attaccante della Nazionale ha avuto spazio soprattutto nella seconda parte di stagione, a seguito degli infortuni di alcuni suoi compagni e dell’addio di Kvaratskhelia.

Antonio Conte ha dovuto modificare l’assetto per sfruttare le capacità di Jack. Sin da subito ha capito che non potesse fare l’ala. Non è un ruolo che gli appartiene. Così, il mister l’ha messo al fianco di Lukaku e ha iniziato a rendere al meglio.

Raspadori si candida titolare in Norvegi-Italia: “Posso esprimermi bene, come con Lukaku”

Dagli studi di Rai Sport di Coverciano, a Diretta Azzurra, Giacomo Raspadori ha rilasciato un’intervista e ha affrontato diversi temi. In particolare, l’attaccante del Napoli si è soffermato sul suo compagno di reparto in Nazionale, che potrebbe essere Moise Kean in occasione di Norvegia-Italia. Un compagno che, in alcuni aspetti tattici, potrebbe ricordare persino Romelu Lukaku:

“Per caratteristiche mie, giocare con un’altra punta può portare vantaggi a me e all’altro calciatore. Quest’anno Lucca, Retegui e Kean hanno fatto bene. Sarà il mister a decidere la soluzione migliore. Ma per caratteristiche mie, vista anche l’annata con Lukaku, penso di potermi esprimere bene e fare ottime cose”

Insomma, Raspadori si candida titolare nella formazione anti-Norvegia. E gode della stima di Spalletti, già suo allenatore al Napoli:

“Sono stato chiamato in Nazionale tante volte con pochi minuti nel club. Poteva essere difficile per Spalletti ma mi ha sempre mostrato stima e fiducia, cerco di ripagarla. E anche senza occasioni, provo a trasmettere energia positiva”

Il futuro e la continuità: parla Raspadori

Per tutto l’anno, Jack è stato indicato come quel giocatore spacca partite. Da utilizzare a gara in corso. Un’etichetta che forse vorrebbe scrollarsi il prima possibile, magari già dalla prossima stagione con Antonio Conte: