Raspadori: “Spalletti è felice per noi e per Napoli, abbiamo un rapporto stretto. Ho gioito anche per il Bologna”

L’attaccante azzurro sul ct della Nazionale ma anche sulla Coppa Italia del Bologna: le sue parole sull’annata vissuta.

Giacomo Raspadori e Riccardo Orsolini hanno parlato in diretta sul canale YouTube della FIGC. I due attaccanti hanno parlato dei prossimi appuntamenti della Nazionale ma anche delle stagioni che hanno vissuto rispettivamente con il Napoli e con il Bologna.

Giacomo Raspadori ha analizzato le annate vissute, rivelando anche di aver esultato per la Coppa Italia vinta dal Bologna.

Non poteva mancare anche un commento su Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale, campione d’Italia con il Napoli nel 2023, ha raccontato le sue emozioni in conferenza stampa. Raspadori ha commentato l’umore di Spalletti in relazione allo scudetto vinto dal Napoli.

“Il mister ha dimostrato di essere felice per noi, Spalletti ha creato un rapporto stretto con noi. L’abbiamo visto molto felice per noi, per la gente e per la città. Lui come noi che c’è stato sa cosa significa il calcio a Napoli, sa cosa significa vincere in questa città. Ancora una volta come due anni fa è stata una vittoria di tutti, che trasmesso a tutta Italia e non solo la bellezza del calcio e del gioire e anche soffrire insieme, la sofferenza insieme ha aumentato ancora di più il carico di gioia finale. Si è complimentato con noi, era molto felice“, ha concluso Raspadori.