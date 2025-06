“Non mi fate incazzare”, De Laurentiis sbotta sul mercato del Napoli

Le parole di Aurelio De Laurentiis in vista della sessione estiva di calciomercato sorprende i tifosi, con la sbotta pesante del patron

In queste ore a Palazzo Petrucci, si sta svolgendo la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi che ospiteranno il Napoli. Dimaro e Castel di Sangro sono le mete scelte dagli azzurri anche per questa stagione, a dimostrazione delle strutture all’altezza presenti in Trentino Alto Adige e Abruzzo.

Presenti anche i due sindaci e i Presidenti delle due regioni, insieme alla presenza del patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha ribadito l’importanza delle due mete estive, scelte per più motivi. Durante la conferenza sono state anche annunciate diverse novità.

Napoli, De Laurentiis contro alle voci di mercato: le sue parole

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, ad inizio conferenza stampa ha dichiarato l’importanza di fornire domande corrette durante l’intera durata dell’evento e, non, sul calciomercato.

“Non voglio domande sul mercato, non mi fate incazzare. Oggi bisogna fare un assist al Trentino e Abruzzo, leggo che abbiamo comprato 70 giocatori, quando vi leggo mi faccio tante risate” – afferma De Laurentiis.

Il patron azzurro, senza peli sulla lingua, ha ribadito il vanto del Napoli di essere l’unica squadra a non andare all’estero per compiere i ritiri estivi.