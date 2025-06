Napoli su Nunez, è sfida con la big di Spagna: altri due nomi nel mirino

Il Napoli continua a lavorare per il colpo in attacco: ci sono altre due idee oltre a Darwin Nunez, calciatore in uscita dal Liverpool.

Un calciomercato che il Napoli si appresta a vivere da squadra regina: in molti sono ormai sicuri sul fatto che gli azzurri siano pronti a investire una cifra non banale, che andrebbe anche oltre i cento milioni di euro. Alla base, c’è la volontà da parte del club azzurro di regalare una rosa di livello ad Antonio Conte, che al suo secondo anno all’ombra del Vesuvio vuole consolidare la sua leadership in Serie A con un occhio, chissà, anche alla UEFA Champions League.

Reparto che sarà fortemente monitorato in queste settimane è quello offensivo: non solo gli esterni (clicca qui per leggere tutte le ultime novità), ma anche la punta centrale. Non è affatto un mistero che gli azzurri vogliano dare una spalla importante a Romelu Lukaku e diversi sono i nomi sul taccuino del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna. A partire da Darwin Nunez, passando dalla new entry Sorloth fino ad arrivare alla suggestione Gyokeres.

Notizie SSC Napoli, Nunez e non solo: in lista anche Sorloth e Gyokeres

Il Napoli è a caccia di un colpo di spessore per quanto riguarda l’attacco, con la necessità di regalarsi un’ottima alternativa a Romelu Lukaku. Darwin Nunez e non solo nella lista dei desideri del club partenopeo.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che a tal proposito scrive: