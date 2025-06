Mercato Napoli, Conte ha scelto il prossimo acquisto: spunta lo scambio

Antonio Conte sembra aver scelto il prossimo rinforzo per il suo Napoli: azzurri disposti allo scambio pur di accontentare il tecnico.

È un Napoli ambizioso, dalla grande voglia di confermare ciò che è stato nella stagione che si è appena lasciato alle spalle. Anche per questo Antonio Conte ha scelto di restare in azzurro, forte di garanzie dal punto di vista del mercato che, evidentemente, difficilmente erano da rifiutare. Non lascia, ma raddoppia: l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha votato ancora una volta Napoli, pur consapevole che servirà un’estate affollata di rinforzi per continuare a puntare a qualcosa di importante.

Per questo motivo il lavoro del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è già molto frenetico, con l’obiettivo di anticipare le mosse e rendersi competitivi quanto prima. In attesa che ci sia l’ok definitivo per l’ingaggio a parametro zero di Kevin De Bruyne, l’uomo mercato dei partenopei è in pressing su altri obiettivi. Il primo di esso sembra Dan Ndoye, esterno di proprietà del Bologna che piacerebbe, e neanche di poco, proprio a Conte, che avrà un peso non indifferente nelle strategie del club in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato SSC Napoli, Manna accelera per Ndoye

Il nome di Dan Ndoye è diventato chiacchierato già nelle scorse ore (clicca qui per tutti i dettagli): il Napoli sembra fare sul serio per lui.

A dare ulteriori aggiornamenti è l’edizione odierna de Il Mattino, che a proposito dell’incontro tra Giovanni Manna e l’uomo mercato del Bologna, Sartori, scrive:

“(…) I felsinei hanno aperto la porta per la cessione di quello che è uno dei pallini di Antonio Conte (Dan Ndoye, ndr). Ha molto colpito il tecnico leccese che lo ha inserito nella sua lista dei desideri”.

Lo stesso quotidiano fa sapere che il Napoli ha allacciato colloqui anche con l’entourage del calciatore, con cui ci sarebbe anche un accordo di massima.

Ultimissime mercato Napoli, le due possibili contropartite per Ndoye

Il Napoli vuole fare il possibile per accaparrarsi Dan Ndoye, al punto tale che Giovanni Manna potrebbe valutare di inserire anche delle contropartite.

Sempre secondo a quanto viene svelato da Il Mattino, il Napoli potrebbe cercare di inserire il cartellino di uno tra Giacomo Raspadori e Cyril Ngonge, a fronte di una richiesta del Bologna che sarebbe non banale, ossia ben quaranta milioni di euro.