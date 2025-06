Napoli, nuovi contatti per Suzuki: arriva la prima risposta del Parma

Cresce sempre di più l’interesse dei partenopei per il portiere giapponese: la risposta della squadra gialloblù non si fa attendere.

La dirigenza azzurra è sempre attiva sul mercato per migliorare la rosa di Antonio Conte, cercando di ingaggiare giocatori utili per dominare in Serie A e in Champions League. La gioia dei tifosi partenopei aumenta giorno dopo giorno: l’approdo a Napoli di Kevin De Bruyne è ormai ad un passo, mentre prosegue spedita la trattativa per Jonathan David.

Uno degli obiettivi principali per la porta partenopea è Zion Suzuki, portiere del Parma e vera sorpresa del campionato appena terminato. Tra i due club ci sono stati dei contatti, col Parma che ha fatto subito capire le proprie intenzioni.

Moretto: “Primi contatti per Suzuki, Parma molto rigido”

Novità importante dal canale YouTube di Fabrizio Romano e Matteo Moretto: il Parma non sembra essere molto convinto della cessione di Suzuki al Napoli.

L’esperto di mercato Matteo Moretto, insieme al noto collega Fabrizio Romano, ha rivelato dei dettagli interessanti su alcune trattative del Napoli. In particolar modo il giornalista si è soffermato sul possibile trasferimento di Zion Suzuki, portiere del Parma. Il club dell’Emilia Romagna, però, non ha attualmente intenzione di cedere il proprio numero uno:

“Suzuki è il portiere che il Napoli vorrebbe inserire nella propria rosa per alzare il livello di competizione per poi andare ad affrontare Champions e campionato ad alto livello. C’è stato un primo contatto tra Napoli e Parma per la cessione di Suzuki. Il Parma è molto rigido, non vorrebbe lasciarlo partire. Bisognerà capire le intenzioni del Parma“

L’obiettivo del ds azzurro Manna è di cercare di convincere il prima possibile la dirigenza del Parma, senza però dover fare follie per il portiere giapponese. Con Suzuki il Napoli si assicurerebbe un portiere giovane e di tutto rispetto, considerando soprattutto i numerosi impegni della prossima stagione.