Chiesa, un nuovo retroscena può avvicinarlo al Napoli: la confessione

Un retroscena interessante infiamma la trattativa tra l’attaccante e gli azzurri: la confessione lascia senza parole i tifosi partenopei.

Il Napoli è sempre più attivo sul mercato. Il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna è costantemente al lavoro per individuare i profili più interessanti ed adatti al gioco di Antonio Conte. I tifosi attendono con ansia la conferma ufficiale sull’acquisto di Kevin De Bruyne: la trattativa col centrocampista belga è ormai alle fasi finali.

Un altro nome che interessa molto al ds del Napoli è quello di Federico Chiesa. Molto probabilmente in estate l’esterno, attualmente in forze al Liverpool, saluterà la Premier League: nel frattempo è stato svelato un dettaglio che potrebbe accelerare la trattativa con gli azzurri.

Schira: “Conte piace molto a Chiesa”

Il vero asso nella manica per convincere l’attaccante al trasferimento è Antonio Conte: secondo Schira Chiesa ha il potenziale per tornare ad alti livelli e lasciare il segno in Serie A.

Durante un intervento ai microfoni di Radio Napoli Centrale, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha rivelato un retroscena decisamente intrigante sul possibile approdo di Chiesa al Napoli. Secondo il giornalista l’attaccante ex Juventus sarebbe entusiasta di essere guidato dal tecnico salentino, rivelandosi così un vero e proprio jolly per i campioni d’Italia: