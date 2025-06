Chiesa-Napoli, c’è una novità: la notizia arriva dall’entourage

Federico Chiesa è tornato nuovamente d’attualità in casa Napoli: l’ex Juve è molto stimato dal tecnico degli azzurri, Antonio Conte.

Lavori già serrati in casa Napoli per quanto riguarda il mercato. La situazione tra entrate e uscite prevede molteplici movimenti, motivo per cui il direttore dell’area sportiva del club, Giovanni Manna, è già al lavoro per cercare di regalare ad Antonio Conte un organico quanto più competitivo e ampio possibile. Tanti i nomi accostati agli azzurri, che evidentemente vogliono completare l’opera quanto più possibile prima del ritiro di Dimaro.

Reparto che sarà fortemente tenuto d’occhio in queste settimane è quello offensivo, con i partenopei chiamati a sostituire effettivamente Khvicha Kvaratskhelia. La soluzione d’emergenza a gennaio è stata il prestito di Noah Okafor, che con ogni probabilità farà ritorno al Milan, ma ora il Napoli è chiamato a dare un segnale importante per evitare che la coperta possa continuare a essere corta. Da qui, le voci su Federico Chiesa, calciatore già accostato al Napoli nelle scorse sessioni di calciomercato.

Ultimissime notizie mercato Napoli, le ultime su Chiesa

Federico Chiesa è un nome che è tornato d’attualità all’ombra del Vesuvio: il Napoli ci starebbe nuovamente pensando, alla luve del gradimento indiscusso di Antonio Conte nei suoi confronti.

Tuttavia, l’edizione odierna de Il Mattino sembra raffreddare la pista, riportando ciò che viene fatto trapelare dall’entourage dell’ex Juve e Fiorentina. Di seguito, quanto scritto dal medesimo quotidiano:

“Gli agenti di Chiesa fanno sapere che il Liverpool alla fine lo cederà in prestito gratuito, ma per operazioni di questo tipo i tempi sono lunghi. E il Napoli non vuole aspettare agosto”.

Napoli, colpo sulla fascia: le ultime tra Ndoye e altri obiettivi

In attesa di capire se e come si svilupperà la traccia di mercato che porterebbe a Federico Chiesa, il Napoli ha intenzione di andare comunque avanti per la sua strada, consapevole che forse i colpi sulle fasce dovranno essere bene due.

Tra i nomi più caldeggiati in queste ultime ore è quello di Dan Ndoye, profilo che sarebbe stato individuato da Antonio Conte per il suo Napoli (clicca qui per leggere le ultime novità). Diverse anche le piste estere, con gli azzurri che sperano di chiudere il cerchio quanto prima per rinforzare il proprio reparto offensivo.