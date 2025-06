Altra convocazione in Nazionale: l’attaccante del Napoli va agli Europei

Notizia strepitosa arrivata in casa Napoli, con l’attaccante azzurro che è stato convocato in Nazionale e andrà agli Europei

Il Napoli dopo la straordinaria stagione affrontata con grinta e passione – ‘Anema e Core‘ direbbe qualcuno – può considerarsi soddisfatto per il numero elevato dei suoi calciatori volati via con le proprie nazionali. Gli azzurri hanno terminato la loro stagione, in quanto non partecipanti al Mondiale per Club e, quindi, possono rispondere agli impegni con i loro paesi.

Per l’Italia il ct Spalletti, emozionato e contento del trionfo azzurro, ha convocato Meret, Di Lorenzo e Raspadori del Napoli, lasciando a casa però Politano. Per quanto riguarda le categorie inferiori, l’azzurro è sempre presente.

Napoli, arriva la chiamata anche per Ambrosino: volerà agli Europei

Mancava solo l’ufficialità per Giuseppe Ambrosino e la convocazione nell’Italia U21. Il calciatore di proprietà del Napoli, durante questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Frosinone, con cui si trova in una situazione delicata.

Come giunto dalla distinta ufficiale della Nazionale italiana U21, il classe ’03 sarà della squadra in vista dell’Europeo che si terrà nei prossimi giorni in Slovacchia. Notizia positiva per il Napoli dunque che potrà contare sul suo giovane dal 30 giugno, quando scadrà il prestito annuale con il Frosinone.

L’attaccante procidano ha di fronte a sé un’occasione molto importante: mettersi in mostra con la maglia dell’Italia – come già fatto in passato – garantirebbe un occhio di riguardo maggiore nei ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro.

Napoli, futuro Ambrosino: i ritiri saranno decisivi

Il calciatore di origine e cuore partenopeo è pronto a convincere Antonio Conte, per restare nella rosa del Napoli nella prossima stagione, viste alcune cessioni in attacco che verranno fatte. Lanciare i giovani purtroppo in Italia non accade spesso, ma per Ambrosino potrebbe verificarsi l’occasione giusta.

Ambrosino durante la sua avventura in Serie B ha collezionato 5 gol e 3 assist in 36 presenze, ma non si tratta di una stagione ad alto livello da parte del Frosinone, che ora si trova in pericolo retrocessione. I Ciociari infatti sono ancora alle prese per scoprire se giocheranno o meno il play-out contro la Salernitana, per via del caso Brescia.

Il calciatore, come già detto, in ogni caso, farà rientro alla base partenopea a fine giugno: il suo futuro è ancora tutto da scoprire. Inutile dire che molto dipenderà dal suo impiego e approccio all’Europeo U21 che lo vedrà protagonista.