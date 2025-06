Spinazzola, super festa per la compagna Miriam: i calciatori di Napoli e Roma invitati

Continuano i festeggiamenti in casa Napoli: dopo lo Scudetto gli azzurri si sono ritrovati in occasione del compleanno dell’esterno

In un clima ancora intriso dell’euforia per lo scudetto, il Napoli si gode la calma dopo la tempesta. Ma tra un summit di mercato e l’altro, c’è spazio anche per sorridere e rilassarsi.

E così, in riva al mare di Bacoli, il compleanno di Miriam Sette, compagna di Leonardo Spinazzola, ormai volto familiare del Napoli tricolore, è diventato un vero e proprio evento social-calcistico.

Napoli, che festa per lady Spinazzola: presenti anche ex compagni della Roma

Alla festa, organizzata nella splendida e suggestiva cornice del Labelon Experience, non sono mancati ospiti d’eccezione: tra i più attesi, Giovanni Di Lorenzo, capitano degli azzurri, insieme ai compagni Matteo Politano e Cyril Ngonge.

Ma a sorprendere tutti è stata la presenza di tre calciatori dell’ex squadra di Leonardo: la Roma. Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Bryan Cristante, giunti con le rispettive compagne, a dimostrazione che il calcio, fuori dal campo, sa anche unire.

Insomma, molto di più di una semplice celebrazione privata. Tra brindisi e risate, l’obiettivo di Vittorio Iumiento e del suo team di fotografi e videomaker è riuscito a catturare un’atmosfera autentica, intima. Una serata di sorrisi veri e condivisione, tra chi vive il calcio ogni giorno, ma ieri sera si è concesso il lusso di metterlo in pausa per qualche attimo.