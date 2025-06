Rivoluzione Inter, è arrivata la decisione di Inzaghi: cosa cambia per la rivale del Napoli

Al termine di una stagione travagliata per l’Inter, il tecnico piacentino aveva chiesto tempo per riflettere sul suo futuro e sulla prosecuzione sulla panchina dei Nerazzurri.

Dopo la sonora batosta rimediata in finale di Champions League, ecco che in casa Inter si sono aperte le riflessioni riguardo al futuro di Simone Inzaghi. In tal senso, arrivano importanti novità dalla Gazzetta dello Sport.

Inzaghi all’Al Hilal, volo imminente per Miami

Adesso è ufficiale, Inzaghi non sarà più l’allenatore dei nerazzurri. Inzaghi volerà negli USA nel weekend per raggiungere la nuova squadra, che debutterà al Mondiale per club contro il Real Madrid il 18 giugno.

Decisivi nella scelta il pesante 5-0 subito in finale di Champions e la stanchezza accumulata dopo un ciclo logorante, pur ricco di successi. L’Al Hilal ha convinto Inzaghi con un progetto ambizioso. Il nome più caldo per il dopo-Inzaghi è Cesc Fabregas, attualmente al Como. Contatti già avviati dopo l’ultima giornata di campionato.

In seconda fila resta De Zerbi, che ha glissato: “Non mi ha chiamato nessun club”. Ma l’Inter vuole decidere in fretta: l’11 giugno parte la spedizione per Los Angeles.