Ribaltone in Serie A, la decisione è attesa a breve: sta accadendo in questi minuti

Sono ore molto calde per il campionato e non solo. Nelle prossime ore, infatti, potrebbe esserci un clamoroso ribaltone.

La stagione si è ormai conclusa, con tanti club che però sono già al lavoro per il futuro. Nelle ultime ore, si sta parlando a lungo dei possibili cambi in panchina con diversi allenatori nel mirino. Tra questi, ci sarebbe anche Simone Inzaghi ormai sempre più in bilico dopo la sconfitta in finale di Champions League. L’allenatore, infatti, potrebbe decidere di lasciare Milano dopo diverse stagioni al vertice.

Inzaghi verso l’Arabia Saudita: a breve l’incontro con l’Inter

Il futuro dell’Inter si deciderà in questo caldo pomeriggio. Dopo una stagione che doveva essere esaltante, il club di Milan potrebbe essere invece costretto a fare i conti con l’addio del proprio allenatore. Da tempo, Simone Inzaghi sarebbe finito nel mirino dell’Arabia Saudita e in modo particolare in quello dell’Al-Hilal.

Gli arabi offrono al tecnico un ricco contratto che gli cambierebbe la vita. D’altro canto, però, l’ultima parole spetta ovviamente al tecnico che così facendo si allontanerebbe (forse in modo definitivo) dal calcio che conta e da una sua grande ambizione: la Champions League.

Come riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza del club arabo è già in Europa per programmare quella che poi sarà il mercato estivo. Infatti, si respira un pacato ottimismo per quel che riguarda l’approdo dell’allenatore in Medio Oriente. Nelle prossime ore sono attese ulteriori aggiornamenti riguardanti la possibile “rivale” futura del Napoli.