Problemi in casa Napoli, ora l’obiettivo può sfumare: cosa sta succedendo

La finestra straordinaria di calciomercato è aperta da sole 48 ore, ma già si registrano tanti movimenti, sia in entrata che in uscita, per tutte le big d’Europa.

Il calciomercato dei portieri entra nel vivo e coinvolge direttamente Milan, Chelsea e Napoli. In tal senso arrivano importanti aggiornamenti da Gianluigi Longari (Sportitalia).

Maignan piace al Chelsea, il Milan prepara il piano B

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il Chelsea vuole Maignan per affidargli la porta nella prossima stagione. Il Milan, consapevole della possibile cessione, valuta già diversi nomi.

Tra i profili più apprezzati c’è la figura di Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino. Il serbo è stato indicato dal direttore Tare come nome gradito in caso di addio del francese. Milinkovic ha esperienza in Serie A, fisico imponente e grande affidabilità tra i pali.

Non solo Milan: anche il Napoli segue da vicino Milinkovic-Savic. Il portiere granata è nella lista del DS Manna e non solo. Il club azzurro monitora la situazione e potrebbe inserirsi qualora il Milan dovesse rallentare. Il futuro di Maignan può così dare il via a un domino di portieri in Serie A.