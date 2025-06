Olivera e le voci sull’Atletico Madrid: dalla Spagna c’è la svolta inaspettata

Svolta inaspettata sul possibile approdo di Olivera all’Atletico Madrid: la novità arriva direttamente dalla Spagna.

Il Napoli è pronto a compiere un calciomercato con i fiocchi durante l’estate. L’attenzione però è alta, con alcuni top player azzurri che – in caso di offerte monstre – potrebbero lasciare. Nelle ultime settimane, Mathias Olivera è finito al centro delle voci per via di un possibile trasferimento all’Atletico Madrid.

Il ‘Cholo’ Simeone è infatti rimasto stregato dalle prestazioni dell’uruguaiano, proprio per via della sua duttilità di giocatore sulla fascia e da difensore centrale, con buoni risultati.

Napoli, buone notizie da Madrid: l’Atletico ha altri piani

La notizia giunta fuori nelle ultime ore rasserena leggermente l’ambiente partenopeo in vista della prossima stagione. Antonio Conte mira a mantenere il gruppo dei big intatto e, Olivera, rientra tra i preferiti del tecnico.

Stando agli ultimi aggiornamenti di SkySport, l’Atletico Madrid è finito sulle tracce di Theo Hernandez. L’interessamento al terzino rossonero è sicuramente di buon auspicio per i campioni d’Italia, che ora sperano che l’affare vada fino in fondo. Theo Hernandez, infatti, garantirebbe al Napoli di trattenere in ogni caso Olivera, molto apprezzato da Simeone per rinforzare i Colchoneros.