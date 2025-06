News Napoli, ultim’ora dalla Nazionale: lavoro differenziato per il big azzurro

In casa Napoli arriva una notizia riguardante uno dei big azzurri impegnati in questi giorni con gli impegni delle proprie Nazionali.

A poco più di una settimana dal termine del campionato di Serie A, è arrivato il momento per diversi azzurri di raggiungere le proprie Nazionali per i vari impegni. Già da diversi giorni, è scattato per esempio il raduno dell’Italia, che vede tra i protagonisti anche i vari Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Alex Meret. Niente da fare, invece, per Alessandro Buongiorno, evidentemente non al meglio in seguito al problema che lo ha tormentato nell’ultima parte di stagione.

Gli azzurri di Luciano Spalletti, dunque, dovranno far fronte a un’emergenza di non poco conto in difesa, per cui si vuole contare sull’apporto proprio del capitano della SSC Napoli, Di Lorenzo. Quest’ultimo, nella conferenza stampa odierna, ha rivelato di avere un problema fisico da diverse settimane (clicca qui per leggere le parole) e che ora sta gestendo insieme allo staff medico dell’Italia.

Italia, differenziato per Di Lorenzo

Lavoro differenziato per il capitano della SSC Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ora impegnato con la Nazionale guidata da Luciano Spalletti.

Nessun allarme per il terzino azzurro, per cui si respira aria di grande ottimismo in vista della prossima sfida contro la Norvegia, tappa che si preannuncia già molto importante per il destino dell’Italia nel cammino verso i prossimi Mondiali.

Problema muscolare, invece, per Matteo Gabbia: le sue condizioni, dunque, vanno valutate in vista del match contro la Norvegia in programma venerdì.