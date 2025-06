Di Lorenzo: “Lo Scudetto resterà nella storia. Conte? Vi svelo il mio pensiero sulla sua scelta”, poi l’annuncio sull’Italia

Il capitano del Napoli parla dal ritiro della Nazionale: “Concentrati sulla Norvegia. La maglia azzurra è più alta di tutti. Mondiale? Obiettivo primario”

Dal ritiro della Nazionale a Coverciano, Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Norvegia. Il difensore e capitano del Napoli ha toccato tanti temi: dalla stagione in azzurro ai prossimi impegni con l’Italia, passando per Conte, Donnarumma, le critiche e il Mondiale mancato.

Di Lorenzo: “La prima partita sarà già fondamentale per l’Italia”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dalla sala stampa di Coverciano. Di seguito le sue parole.

“Sappiamo che è la prima partita ma è subito fondamentale, è la più forte delle avversarie, stiamo preparando questi giorni per arrivare al meglio. La concentrazione e il focus del gruppo è fondamentale. Ho un problemino che mi porto dietro da un mese, ma per venerdì voglio esserci e ci sarò. Siamo a fine stagione, le forze usate sono tante ma quando si viene qui a Coverciano ci si ricarica. È bello essere qua, le energie vengono da sole.”

Di Lorenzo ricorda lo Scudetto con il Napoli: le sue parole

Giovanni Di Lorenzo, da capitano del Napoli ha analizzato nuovamente la vittoria dello Scudetto. Di seguito il suo elogio al club e non solo.

“Due scudetti che sono stati diversi. L’altro si aspettava la partita della vittoria, questo essere arrivati all’ultima giornata e vincerlo di un punto è ancora più bello. Sono due successi che resteranno per sempre dentro di noi”.

Oltre a ciò, il calciatore ha poi parlato anche del futuro di Conte che ormai è stato svelato negli ultimi giorni. Di seguito l’annuncio.

“Mai dubbi sulla permanenza di Conte, leggevo scrivevate tante cose. Contento sia rimasto per dare continuità. È veramente forte, siamo tutti contenti nell’ambiente Napoli. Una delle qualità più importanti del Napoli è stata essere sempre squadra”.

Infine, il calciatore ha “pizzicato” anche l’Inter dopo quanto accaduto in finale di Champions League. Ecco le sue parole.