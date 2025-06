Napoli, pressing su Chiesa: l’indizio infiamma i tifosi

Manna vuole regalare un esterno di livello a mister Conte: avanza l’affare per riportare in Italia l’ex Juventus

Il Napoli si gode il meritato trionfo, ma non resta a guardare. Antonio Conte, confermato alla guida tecnica dopo settimane di voci e incertezze, ha ottenuto rassicurazioni fondamentali da parte di Aurelio De Laurentiis.

Gli investimenti saranno seri: la rosa dovrà essere competitiva su tutti i fronti. Ed è proprio tra le pieghe del mercato che spunta un nome familiare, forse inaspettato, ma sempre affascinante: quello di Federico Chiesa.

Chiesa-Napoli, la volta buona? Manna ci prova

L’esterno offensivo ha appena vinto la Premier League con il Liverpool, ma in realtà ha vissuto una stagione complicata, quasi da spettatore. Solo 466 minuti in campo nel 2024/2025, meno della metà di quanto giocava nel 2022, e decisamente troppo poco per un giocatore che, quando è al meglio, sposta gli equilibri.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a seguire da vicino la situazione, e Manna non ha mai mollato la pista. L’idea? Un colpo a basso costo ma ad alto potenziale: prestito gratuito dal Liverpool e disponibilità da parte del giocatore a ritoccare l’ingaggio da oltre 7 milioni.

Tra i vari segnali positivi, ce n’è uno in particolare che non è passato inosservato: Chiesa ha messo “mi piace” alla notizia della permanenza di Conte in azzurro. E poi ci sono le sue parole, raccolte proprio dalla Gazzetta nell’odierna intervista esclusiva. Dichiarazioni che sanno di rimpianto, ma anche di voglia di ricominciare.

Chiesa vuota il sacco: la verità sull’addio alla Juve e il futuro

«Mai dire mai», ha detto, parlando di un eventuale ritorno alla Juventus. Ma poi ha vuotato il sacco:

“L’addio? Non mi è mai stato offerto il rinnovo. C’erano stati contatti dopo l’Europeo, ma poi nessuno si è fatto più sentire.”

“Quando sono tornato dalle vacanze e dal matrimonio, ho parlato con Thiago Motta. È stato chiaro:

‘Non fai parte del progetto, cercati un’altra squadra’. Però provo grande affetto per la Juve e per i tifosi”.

Parole che raccontano un distacco freddo, quasi forzato.

Ma anche la voglia di ritrovare un posto dove sentirsi importante. Conte lo conosce bene, lo apprezza, e gli garantirebbe un contesto tattico ideale per riprendersi tutto ciò che ha perso. Ora la palla passa al Liverpool: se dovesse aprire al prestito, il Napoli sarebbe pronto a fare sul serio.