Mertens e il possibile addio al calcio giocato: è arrivato l’annuncio dell’ex Napoli

Non sono stati solo i 148 goal messi a referto con la maglia azzurra a rendere speciale Dries Mertens, ma soprattutto il suo sentirsi napoletano fin dal primo momento. Non è un caso, quindi, che la notizia del suo addio provochi tanta tristezza anche nei tifosi del Napoli.

Dopo tre stagioni intense e piene di emozioni, Dries Mertens saluta il Galatasaray. L’ex attaccante del Napoli ha raccontato la sua esperienza in Turchia, parlando del futuro, del legame con Istanbul e della difficoltà di spiegare l’addio al figlio Ciro.

Intervistato dal portale turco Sabah, Dries Mertens ha parlato così della sua esperienza a Istanbul. Di seguito le sue parole.

“Sono stati tre anni fantastici, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche nella mia vita. Io e la mia famiglia ci siamo adattati alla Turchia, abbiamo amato il popolo turco e siamo stati molto felici a Istanbul. È stata una bella esperienza per noi”

Il calciatore, poi, ha parlato anche delle sue possibili scelte future. Infatti, è stata aperta una parentesi sul possibili ritiro dal calcio giocato. Di seguito l’annuncio.

“Lascio il Galatasaray nel miglior modo possibile. Ad oggi, non sono ancora certo del mio futuro: non so se continuerò in un’altra squadra o se lascerò il calcio giocato”.