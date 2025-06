Lee Kang-in al Napoli, De Laurentiis prepara il colpo: la notizia dalla Francia è chiara!

Il Napoli è pronto a puntare su Lee Kang-in. Di seguito le ultimissime sul possibile obiettivo del Napoli.

Sono giorni molto caldi per il Napoli e i suoi tifosi. Una volta archiviata la stagione trionfale, il club azzurro è pronto a stupire tutti con un mercato eccellente. In modo particolare, nelle ultime ore, si starebbero seguendo diversi profili importanti provenienti dall’Europa. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Lee Kang-in, ormai in uscita dal PSG. Intanto, il club partenopeo attende la decisione dei parigini che sono chiamati a prendere una decisione.

Il Napoli segue Lee Kang-in: la trattativa è stata confermata

Il Napoli è tra i club più attivi sul calciomercato. Nelle ultime ore, sono tanti i nomi accostati al club azzurro che vorrebbe progettare una rosa competitiva per l’Italia e l’Europa. La conferma di Antonio Conte, infatti, è stata un segnale molto netto in vista del futuro: alla Corte del Vesuvio potrebbe aprirsi un ciclo.

De Laurentiis lo sa, motivo per il quale nelle prossime settimane proverà a mettere a segno diversi colpi. Tra i profili nel mirino ci sarebbe anche Lee Kang-in, calciatore di proprietà del PSG. I parigini, freschi Campioni d’Europa, sarebbero pronti a cedere il giocatore anche se al momento nessuna decisione è stata presa.

Una cosa è certa: il Napoli segue il sudcoreano. Nelle ultime ore, infatti, sarebbero arrivate importanti conferme proprio dalla Francia. Secondo “L’Equipe” Lee Kang-in è un vero e proprio obiettivo per il club azzurro. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni, quindi una cifra alla portata del budget imposto dal patron.

I numeri di Lee Kang-in: le ultime sull’interesse del Napoli

Sono giorni molto caldi sull’asse Napoli-Parigi. I due club, da sempre molto legati, starebbero pensando ad una trattativa molto importante in vista del futuro. Tutto sarebbe nato dall’interesse degli azzurri nei confronti di Lee Kang-in. Quest’ultimo, è un calciatore di proprietà dei parigini che però fatica a trovare stazione nel progetto di Luis Enrique.

Non a caso, da tempo si starebbe parlando di una possibile cessione. In questa stagione, il sudcoreano ha collezionato 30 presenze in Ligue con ben 6 gol e 6 assist al passivo. Si tratta di numeri molto importanti, i quali sottolineano ancor più le qualità del giocatore.

Ad oggi, l’asse tra i due club è molto caldo ma nelle prossime settimane la trattativa entrerà nel vivo. Il Napoli, dal canto proprio, è chiamato a mettere a segno uno dei tanti colpi estivi.