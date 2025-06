Leao al Napoli, l’ex azzurro ne è sicuro: sentenza in diretta sulla trattativa

Il calciomercato del Napoli vede Leao tra i nomi accostati. Un ex azzurro però lancia una sentenza in diretta sulla trattativa.

Da alcuni giorni ormai, si parla dell’interesse presunto del Napoli per Rafa Leao. Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, è al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra ben attrezzata per sfidarsi nelle quattro competizioni che vedranno i campioni d’Italia protagonisti.

L’esterno rossonero, durante quest’estate, potrebbe andare via e il club partenopeo è tra le destinazioni possibili trapelate in questi giorni.

Leao-Napoli, Ventura lancia l’allarme: “Si andrebbe a scontrare con il gruppo”

Gian Piero Ventura, ex allenatore anche del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Il tecnico ha parlato delle voci di mercato che collocano Leao all’ombra del Vesuvio. Non sono mancati consigli alla società di Aurelio De Laurentiis.

Di seguito, le sue parole:

“Leao si andrebbe a scontrare con la filosofia della rosa, con la voglia di essere protagonisti nel gruppo che riguarda la mentalità di Conte. Però, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti”.

Secondo l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, dunque, il portoghese potrebbe poco sposarsi con le esigenze di Antonio Conte. In ogni caso, i rumors fanno comunque scatenare la fantasia dei tifosi.